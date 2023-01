Stiri pe aceeasi tema

- „In anul 2022, am primit si am solutionat in cadrul autoritatii un numar de 39001 reclamatii formulate de persoane fizice si juridice beneficiare ale serviciilor prestate de operatorii economici din sectoarele energiei electrice si gazelor naturale dintre care 25974 de reclamatii au fost inregistrate…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei i-a amendat pe operatorii retelelor de distributie a energiei electrice cu 2,4 milioane lei pentru depasirea frecventa a intervalului de trei luni pentru citirea indexului, informeaza ANRE printr-un comunicat citat de Agerpres. „La sfarsitul…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a aplicat operatorilor retelelor de distributie a energiei electrice amenzi in valoare totala de 2,4 milioane lei pentru depasirea frecventa a intervalului de trei luni pentru citirea indexului, informeaza ANRE printr-un comunicat, preluat de…

- ANRE a anunțat joi ca a aplicat noi amenzi operatorilor rețelelor de distribuție a energiei electrice, in valoare de 2,4 milioane de lei, pentru ca nu ar fi indeplinit obligația de citire a indexului contorului electric la un interval de timp care nu trebuie sa depașeasca 3 luni, in cazul clienților…

- Presedintele ANRE, Dumitru Chirita, a anuntat ca au fost aplicate din nou amenzi contraventionale operatorilor retelelor de distributie a energiei electrice, in valoare totala de 2,4 milioane de lei. Sanctiunile au fost aplicate pentru depasirea frecventa a perioadei de trei luni in care trebuie citite…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a amendat cu o suma totala de 2,4 milioane de lei toți operatorii rețelelor de distribuție a energiei electrice, pentru intarzieri in citirea indexului. ”La sfarșitul anului 2022 am dispus acțiuni de control inopinate la operatorii de…

- ”Ca urmare a numeroaselor petitii referitoare la racordarea prosumatorilor la retelele de distributie a energiei electrice, am semnat mandate de control la operatorii de distributie a energiei electrice pentru a verifica modul in care sunt respectate regulile de racordare la un loc de consum existent…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) anunța ca a luat masuri privind accesul neintrerupt la alimentarea cu energie electrica si gaze naturale pentru clientii finali in contextul in care s-a vorbit in spațiul public despre retragerea din Romania a grupului Enel. ”Acest gen…