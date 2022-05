Top zece aditivi alimentari la români. De câți ani n-a mai fost actualizată lista Dupa ce lista aditivilor alimentari n-a mai fost actualizata din 2011, Consiliul Concurentei recomanda corelarea cadrului legislativ, avand in vedere ca exista diferente care pot crea confuzii si dezavantaje furnizorilor si utilizatorilor romani de aditivi. La acest moment, in Romania, cei mai utilizati 10 aditivi alimentari (de ex. carbonati de sodiu, acid citric, adipat de diamidon acetilat, carbonati de amoniu, acid acetic, carbonat de calciu, acid lactic, acid fosforic, acid ascorbic, benzoat de sodiu) reprezinta aproximativ 70% din totalul vanzarilor. „In urma derularii unui studiu, autoritatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

