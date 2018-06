Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat, in aprilie, cel mai semnificativ avans din Uniunea Europeana la comertul cu amanuntul, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). zona euro si in Uniunea Europeana. In aprilie, comertul cu amanuntul in UE…

- Romania se numara printre caștigatoarele alocarii de fonduri europene in urmatorul buget multianual 2021-2027, scrie publicația britanica Fianancial Times. Intre timp, Comisia Eurpeana a prezentat noi detalii despre Fondul Social European, programul Erasmus și Europa Creativa.

- Patru licee și o școala generala au fost desemnate cele mai bune instituții de invațamant preuniversitar la activitațile de educație antreprenoriala, la gala Junior Achievement (JA) Romania, a informat, miercuri, organizația intr-un comunicat remis StartupCafe.ro. De asemenea, o platforma online de…

- In 2017, in Romania au fost 7,36 milioane de cumparatori online care au facut, in medie, 8,7 achiziții per cumparator, potrivi unui studiu realizat ASE București, care prezinta impactul pe care e-commerce-ul il are asupra firmelor romanesti, care pot deveni profitabile mult mai repid decat cele care…

- Klaus Iohannis va participa vineri, la Ruse, la reuniunea Bulgaria -Austria -Romania, unde va discuta cu omologii sai din cele trei state despre preluarea președinției Consiliului UE și prioritațile agendei europene, informeaza Administrația Prezidențiala.

- Institutul European din Romania, in parteneriat cu HotNews.ro-Startupcafe.ro, implementeaza din aprilie 2018 proiectul Informarea și imbunatațirea comunicarii privind politica de coeziune a Uniunii Europene in Romania. Proiectul promoveaza in randul publicului roman proiectele de succes, cele mai bune…

- Firmele din Romania, cu cifra de afaceri de pani an 5 milioane de euro, iși incaseaza facturile intr-un termen mediu de 158 de zile, fiind astfel afectate peste 98% din totalul afacerilor din țara - susține o platforma romaneasca de factoring, intr-un comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

- Comertul online din Romania a avut anul trecut cea mai spectaculoasa crestere din Uniunea Europeana, insa, cu toate acestea, nu am reusit sa le prindem din urma pe celelalte state la capitolul „Cifra totala de afaceri in comertul digital”.