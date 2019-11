Stiri pe aceeasi tema

- Regizat de Timm Miller, cel de-al saselea film din franciza „Terminator" ii are in distributie pe Gabriel Luna, Mackenzie Davis, Natalia Reyes si Brett Azar. Filmul a generat, in primul weekend pe marile ecrane romanesti, incasari de 29 de milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com. „Joker" al lui…

- Angelina Jolie si-a pastrat statutul de actrita populara si l-a invins pe Joaquin Phoenix weekendul trecut, dupa ce filmul "Maleficent: Mistress of Evil" a devansat in pofida estimarilor lungmetrajul "Joker" in box-office-ul nord-american, in una dintre cele mai stranse batalii purtate in istoria recenta…

- Superproductia ''Joker'' i-a suflat filmului ''Maleficent: Mistress of Evil'' prima pozitie in box-office-ul nord-american, reinstalandu-se in fruntea clasamentului, potrivit cifrelor provizorii oferite duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations si citate…

- Filmul horror 'Countdown' si thriller-ul politist 'Black and Blue' sunt premierele cele mai reprezentative ale unui sfarsit de saptamana mai linistit si fara prezenta unor "blockbustere" care sa domine marile ecrane din Statele Unite, relateaza vineri EFE. Dupa lansarea…

- "Maleficent: Mistress of Evil ", o continuare a superproductiei "Maleficent" din 2014, in care Angelina Jolie conduce o distributie de exceptie, a detronat in acest weekend drama "Joker" de pe primul loc al box-office-ului nord-american, care a trecut deja pe ora Halloween-ului, potrivit datelor…

- Filmul de animatie "Abominable" a intrat pe prima pozitie a box-office-ului nord-american in acest weekend, potrivit estimarilor publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations, citata de AFP. Produs de studiourile DreamWorks si Pearl (China), ''Abominable''…

- Aristocratii britanici din "Downton Abbey", indragiti de iubitorii de seriale din lumea intreaga, si-au facut in acest weekend o intrare maiestuoasa in box-office-ul nord-american gratie unui lungmetraj inspirat din aceasta productie de televiziune, potrivit estimarilor publicate duminica de compania…

- Filmul de actiune "Angel Has Fallen" s-a instalat pe prima pozitie a podiumului box-office-ului nord-american in primul sau weekend pe marile ecrane, potrivit estimarilor publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations si citate de AFP. Cu 21,3 milioane de dolari incasati in trei…