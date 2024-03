Stiri pe aceeasi tema

- 'Ghostbusters: Frozen Empire' conduce box office-ul nord-american la debut cu incasari de 45 de milioane de dolariFilmul "Ghostbusters: Frozen Empire" a domnit in box office-ul nord-american de weekend si a ajuns la limita superioara a asteptarilor, scrie Variety.Cea mai recenta parte a seriei…

- Filmul biografic muzical al Paramount "Bob Marley: One Love" a dominat in box office-ul nord-american la debut, depasind asteptarile cu incasari de 27,7 milioane de dolari in weekend, anunta Variety. Initial se preconiza ca va genera intre 30 si 35 de milioane de dolari intre Valentine's Day, miercuri,…

- Cat de buna este Anamaria Prodan ca actrița? Ce spune regizorul! Celebra Anamaria Prodan a debutat in actorie cu un rol principal in filmul „Complotul bonelor”. Comedia s-a lansat recent in cinematografele din țara noastra și se bucura deja de succes. In film, Anamaria este protagonista alaturi de actorul…

- Comedia de spionaj ''Argylle'', in regia lui Matthew Vaughn, a debutat in fruntea box-office-ului nord-american, potrivit estimarilor publicate duminica de compania specializata Exhibitor Relations.

- Andra este in culmea fericirii, dupa ce filmul in care joaca fiica ei, Eva, se afla in topuri. Pentru a patra saptamana la randul, filmul „Tati Part – Time” se afla pe primul loc in box office-ul romanesc. Acest fapt a facut-o pe Andra sa scrie un mesaj, in care a laudat filmul, dar și talentul actoricesc…

- Dupa patru weekenduri de la lansarea sa, ”Tati part-time” s-a dovedit filmul cu cel mai mare succes de incasari in box office-ul autohton. Producția cofinanțata de Catalin Maruța, in care a fost distribuita fiica sa, Eva, a provocat o dezbatere uriașa. Filmul a starnit controverse fiind considerat o…

- „Mean Girls”, noua varianta muzicala a celebrului film cu acelasi nume din 2004, a obtinut incasari de 28 de milioane de dolari la box office-ul nord-american de vineri pana duminica, potrivit cifrelor furnizate de firma de specialitate Exhibitor Relations, informeaza AFP. Noul film, lansat vineri in…

- "Wonka", o fantezie muzicala care a fost cel mai mare succes al sezonului de sarbatori, a ajuns in fruntea box office-ului in noaptea de Anul Nou, incheind bine anul 2023. Filmul, in care joaca Timothee Chalamet in rolul unui Willy Wonka mai tanar, a avut incasari de 22,7 milioane de dolari in weekend…