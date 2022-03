In contextul conflictului ruso-ucrainean se pare ca au revenit in top filmele de razboi. Și cum omenirea e „pe trend” și la bine și la rau, filmele de conflict se afla in topul cautarilor. Tocmai de aceea e de reamintit faptul ca scenariștii și regizorii au creat sute de filme de acest gen. Este suficient sa reamintim doar cinci, pentru a nu fi nedelicați. Aceasta deoarece știți bine: razboiul inseamna vieți distruse, orașe praduite și familii destramate… Iata deci numai 5 dintre celor mai reușite producții „ale genului” Schindler’s List Lista lui Schindler, o capodopera cinematografica, caștigatoare…