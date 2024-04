”Tatuatorul de la Auschwitz”. Filmul e inspirat de o poveste reală Miniseria TV ”Tatuatorul de la Auschwitz”, care a avut premiera marti la Londra, este o ecranizare a bestsellerului omonim si este inspirata dintr-o poveste de dragoste reala petrecuta in lagarul de concentrare, transmite Reuters. Filmul il are drept protagonist pe Lali Sokolov, un evreu slovac deportat la Auschwitz in 1942, care devine unul dintre tatuatorii lagarului, insemnand cu cerneala numerele de identificare pe bratele prizonierilor. La cateva luni dupa sosirea in lagar, Lali o intalneste si se indragosteste de Gita, o femeie slovaca, careia ii tatueaza bratul. Serialul spune povestea… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

