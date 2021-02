Stiri pe aceeasi tema

- Au fost confirmate inca doua cazuri de infectare cu tuplina mai contagioasa a Covid-19, descoperita pentru prima data in Marea Britanie, anul trecut. Este vorba despre doua persoane din Bucuresti, care nu au calatorit in afara tarii. In acest moment ambele persoane se afla izolate la domiciliu, starea…

- Pr. Acad. Mircea Pacurariu a trecut in neființa, in aceasta dimineața. Parintele Mircea Pacurariu s-a nascut la 30 iulie 1932, in Hunedoara. A urmat școala primara la Oraștie si Deva, apoi Liceul Teoretic „Decebal” din Deva. In perioada 1951-1952 a urmat cursurile Facultații de Istorie a Universitații…

- Nelu Tataru: „Primele 10.000 de doze sunt pentru 5000 de subiecti. Sunt pentru spitalele de boli infectioase, cei care au fost in prima linie si vor fi ultimii care vor iesi din aceasta lupta. Urmeaza ca, in zilele urmatoare, la nivelul acestor unitati, sa fie stabilita si persoana care se va vaccina…

- Aproape 40% din cazurile de Covid din ultima saptamana au fost inregistrate in București și alte patru județe, arata raportul saptamanal intocmit de Institutul Național de Sanatate Publica...

- Vicepremierul Raluca Turcan a votat, duminica dimineața, pentru „o Romanie puternica”. „Acesta este un moment unic in istoria Romaniei recente. Acest vot poate sa ne duca spre Europa, se ne ofere dezvoltare, poate sa ne conduca intr-o perioada de patru ani cu stabilitate guvernamentala. Am votat pentru…

- Grupul DENT ESTET inregistreaza in Sibiu, in anul 2019, incasari de 4.151.000 lei. Aceasta noua performanța financiara il claseaza pe locul 1 in piața stomatologica privata locala, la doar un an de la inaugurare. Rezultatele financiare deosebite sunt generate și de creșterea lunara constanta a numarului…

- "Situația epidemiologica din Europa se degradeaza rapid, iar populația este expusa unui risc major de infectare. Ne punem, cu toții, mari speranțe, in dezvoltarea unui vaccin anti-COVID-19, vaccin sigur și eficient, iar eforturile confirma dorința de a avea acest vaccin. Romania este parte a acordurilor…