STĂRI PARALELE – Andrei Mihail RADU – dacă am fi fost

e 00:16 dacă am fi fost arabi am fi trăit în întunericul orei 16:00 și ne-am fi chinuit să dibuim pe cer carul mic, luna și bufnițele, fâlfâindu-și aripile în disperarea lor de a scăpa de fumul centralelor petroliere dacă am fi fost arabi ne-am fi bucurat de liniștea pricinuită de… [citeste mai departe]