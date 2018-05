Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.400 de locuri de munca sunt vacante in Spatiul Economic European. Angajatorii cauta in primul rand manipulant bagaje, soferi, lucratori in agricultura, electricieni și instalatori. Agenția Naționala de Ocupare a forței de munca anunța ca 1422 de locuri de munca sunt disponibile romanilor prin…

- Contestatiile celor doua firme la licitatia pentru atribuirea lucrarilor la noul bazar din municipiul Vaslui au fost respinse, a anuntat primarul municipiului Vaslui Vasile Paval, care a precizat ca in termen de 10 zile lucrarile ar putea fi demarate. Conform proiectului, zona bazarului va cuprinde…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 1.396 de locuri de munca, cele mai multe in Germania, Spania si Malta. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de ...

- Agentii economici ofera vineri, la nivel national, 25.478 de locuri de munca, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei citate, cele mai multe...

- Compania Kaufland a lansat activitațile necesare inceperii construcției primelor trei magazine in municipiul Chișinau, iar ulterior rețeaua va fi extinsa și in afara capitalei. Compania intenționeaza sa investeasca peste 100 de milioane de euro in primii trei ani de activitate in Republica Moldova și…

- Un raport Euostat, publicat vineri, arata ca aproape unul din zece angajatii europeni traieste la limita saraciei, iar situatia cea mai grava este în România.Astfel, raportul urmateste datele din 2016 si arata ca riscul de saracie este aproape dublu în cazul persoanelor…

- La Fundata s-a desfasurat in perioada 07.03-11.03.2018, Campionatul National de schi fond. Au participat toate cluburile de specialitate din tara cu participarae a 82 de sportivi. 6 Titluri de Campioni Nationali, 3 locuri II si 3 locuri III obtinute de sportivii sectia fond- biatlon de la C.S.S. Baia…

- Doar doua persoane și-au depus dosarele in vederea participarii la concursul pentru ocuparea celor trei funcții de director in cadrul Spitalului de Urgența „Elena Beldiman” Barlad. Și, pentru ca ambele dosare au fost gasite in regula de comisii, candidații vor putea susține efectiv concursul pentru…