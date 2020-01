Top 3 seriale numai bune pentru un început de an în forță In sfarsit, ”minunea” s-a produs si sarbatorile au trecut. Nu mai trebuie sa alergi prin mall-uri dupa cadouri, brad, beteala, costume, rochii si coafuri de revelion. Sarmalele si carnatii s-au evaporat, bauturile s-au scurt pe soseaua gatului, lasand in spate folii goale de colebil si triferment. In sfarsit, linistea s-a abatut din nou peste tine, spunandu-ti parca: prietene, ai baut mai mancat, ti-ai ucis bila si ficatul, ai golit cardurile si rafturile magazinelor, e timpul sa faci o cura de liniste inainte sa o iei din nou la deal cu serviciul si probleme inerente ale vietii. Ca sa poti face… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

