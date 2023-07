Stiri pe aceeasi tema

- A clutch of big tech firms including Amazon.com Inc. and Apple Inc. have told the European Union they meet the requirements to be subject to the bloc’s landmark digital antitrust rules, which could have a major impact on how they operate, according to Bloomberg. The group includes Meta Platforms Inc.,…

- Gigantul american al electronicelor Apple a ajuns vineri la o capitalizare totala de 3.000 de miliarde de dolari, dupa ce acțiunile companiei au crescut pe bursa de la New York cu 1,42% la inceputul ședinței de tranzacționare, scrie Yahoo Finance, care citeaza Reuters. Adica a ajuns la o valoare cat…

- Alphabet, compania mama a Google, si-a avertizat angajatii cu privire la modul in care folosesc chatboturile, inclusiv propriul sau Bard, in timp ce promoveaza programul in intreaga lume, au declarat patru persoane familiarizate cu problema, transmite Reuters. Grupul si-a sfatuit angajatii sa nu introduca…

- Grupul si-a sfatuit angajatii sa nu introduca materialele sale confidentiale in chatboturile AI, au spus persoanele, iar compania a confirmat, invocand politica de lunga durata privind protectia informatiilor. Chatboturile, printre care Bard si ChatGPT, sunt programe care imita inteligenta umana, care…

- Valoarea actiunilor Nvidia s-a triplat in mai putin de opt luni, reflectand cresterea interesului pentru inteligenta artificiala ca urmare a progreselor rapide ale inteligentei artificiale generative, care se poate implica in conversatii asemanatoare oamenilor si poate crea orice, de la glume la poezie.…

- Valoarea de piata a Nvidia a crescut la putin sub pragul de 1.000 de miliarde de dolari, la aproximativ 950 de miliarde de dolari, potrivit FactSet. La inchiderea de miercuri a tranzactiilor, capitalizarea Nvidia era de 755 de miliarde de dolari. Nvidia ar deveni a cincea companie americana cotata la…

- Actiunile Nividia au crescut puternic joi, cu 25-, iar producatorul de cipuri ar putea obtine in curand un loc in cel mai select club de pe Wall Street, al companiilor cu capitalizari de 1.000 de miliarde de dolari, format de Apple, Microsoft, Alphabet si Amazon, relateaza CNBC. Valoarea de piata a…

- 31,7 milioane de tablete au fost livrate in primul trimestru al acestui an, conform unei analize Canalys. Cifra reprezinta o scadere de 18 procente fata de aceeasi perioada a anului trecut. Este cel mai redus nivel pe care aceasta piata l-a inregistrat din primul trimestru al lui 2020. Dincolo de scaderea…