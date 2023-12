Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose adauga o noua piesa in soundtrack-ul Miami Bici 2. ,,Soarele meu” te trimite de la primul play, datorita muzicii și a versurilor, intr-o poveste emoționala, cu un contrast puternic intre lumina și intuneric, despre o iubire pierduta și transformata intr-un amalgam de sentimente. Piesa a fost…

- Dupa ce a lansat un album anul acesta, „AFRODISIAC”, JUNO are toate motivele sa petreaca pana-n zori și sa fie EROU. Artistul a lansat piesa EROU și are un vibe potrivit pentru petrecerea la care vrei sa mergi weekend-ul asta. JUNO este sufletul oricarei petreceri, iar acest lucru nu e un secret pentru…

- ,,Singur acum”, cea mai noua piesa semnata Randi reprezinta o expresie a emoției și a vulnerabilitații umane. Piesa este o meditație asupra simțirilor și gandurilor pe care le experimentam atunci cand suntem singuri, subliniind faptul ca, in ciuda aparențelor, suntem inconjurați de oameni care simt…

- In timp ce melodia „Mi Loca”, alaturi de Steve Ant, ocupa primele locuri in topurile muzicale și a fost trei saptamani la rand pe primul loc in topul celor mai cautate melodii din Romania, conform topului Shazam, Liviu Teodorescu a revenit cu un nou single solo – „Ma arunc”. Track-ul este compus integral…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Vanotek aduce energie acestor zile de toamna cu noul single care se numește ”Shoot Your Shot” in colaborare cu Nahima, compozitoare și artista din Statele Unite ale Americii. Piesa, uptempo cu un mesaj indrazneț, a fost compusa și produsa de Vanotek, versuri Nahima, mix și master Sergiu Musteața și…

- Dupa ce toata vara ați fredonat piesa ,,Cat mai lejer”, colaborarea EMEI cu Macanache, artista vine cu o piesa de dor, la care sa dai play cand ai vrea sa uiți, sa ștergi orice urma lasata de cel iubit, orice dorința, vis neimplinit. Piesa ,,Universul rar” are un sound aproape intergalactic, fiecare…

- David Kushner a lansat piesa “Dead Man”. Pornind din experiențele personale, metafora mainilor muncite reprezinta propria sa calatorie printr-o relație tumultoasa. Cantecul ofera o fereastra bruta și intima catre luptele și creșterea lui Kushner. Noua melodie apare pe masura ce single-ul lui Kushner…