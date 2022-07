Stiri pe aceeasi tema

- Toni Petrea (47 de ani) pleaca de la FCSB. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a anunțat ca ii accepta demisia. in aceasta dimineața. Antrenorul roș-albaștrilor va parasi clubul roș-albastru dupa un start slab de sezon: 1-1 cu U Cluj, 0-1 cu Saburtalo (Conference League) și 0-2 cu Rapid. Gigi Becali…

- Dupa 0-2 cu Rapid, Gigi Becali, patronul FCSB, a criticat mai mulți jucatori, printre care și atacantul Ivan Mamut (25 de ani). Varful croat nu a fost in lotul lui Toni Petrea, dar Gigi Becali se declara nemulțumit de prestațiile pe care le-a avut de cand a semnat cu FCSB, in vara lui 2021. ...

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a intrat in direct la TV, la scurt timp dupa finalul derby-ului cu Rapid, pierdut cu 0-2. Latifundiarul a anunțat ce se va intampla la echipa in perioada urmatoare, anunțand inca o data ca viitorul clubului depinde de meciul cu Saburtalo de joi. Pe mine ma intereseaza…

- Rapid - FCSB, primul mare derby al noului sezon, duel din etapa a doua a Ligii 1, se joaca astazi, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. Pe langa apriga rivalitate din peluze, Rapid - FCSB e și un derby al antrenorilor. Adi Mutu intenționeaza sa-l…

- Gigi Becali, patronul lui FCSB, a anunțat ca mai mulți titulari vor fi odihniți la meciul cu Rapid, din etapa a doua a Ligii 1. Rapid - FCSB se joaca duminica, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Becali pune mai mare preț pe…

- FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova și Sepsi Sfantu Gheorghe au evoluat joi in prima manșa din turul doi preliminar din Conference League. CFR Cluj și Sepsi s-au impus in meciurile cu Inter D’Escaldes (scor 3-0), respectiv Olimpia Ljubljana (scor 3-1), Universitatea Craiova a remizat cu Vllaznia (scor…

- Robert Nița (45 de ani), fost atacant la Rapid sau Steaua, a analizat, in direct la GSP Live, infrangerea suferita de FCSB in deplasarea cu Saburtalo, din turul II al Conference League. Fostul fotbalist e de parere ca 0-1 e un rezultat bun pentru roș-albaștri avand in vedere coordonatele jocului. ...

- Gigi Becali (64 de ani) vrea ca FCSB sa rezolve de la pauza meciul cu U Cluj, de astazi, ora 21:30. Finanțatorul este cu gandul la debutul in preliminariile Conference League. FCSB are un program incarcat in perioada urmatoare. Astazi debuteaza in noul sezon al Ligii 1, acasa, cu U Cluj, iar joi joaca…