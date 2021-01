Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Grecu, soția artistului care a devenit cunoscut ca membru fondator al Divertis, infirma informatiile referitoare la starea grava in care s-ar afla Toni Grecu. Acesta se afla intr-adevar internat la "Matei Bals" cu COVID-19, insa sotia sa afirma ca nu a fost niciun moment la Terapie Intensiva.…

- Fostul portar Rica Raducanu a fost internat in spital dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, informeaza fcrapid.ro. “Suntem langa legenda noastra Rica Raducanu, cel care este internat in spital alaturi de sotia sa, ambii avand Covid-19”, a precizat clubul giulestean. In varsta de 74 de ani,…

- Liviu Dragnea, aflat in inchisoare, s-a vindecat de COVID, dar are dureri mari la coloana, susține fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu. „Starea sa de sanatate nu s-a ameliorat. A scapat de Covid, dar are dureri mari la coloana. L-au transferat acum la spitalul penitenciarului Rahova, au…

- Un medic de la Institutul Matei Balș, primul vaccinat din Romania, vorbește despre importanța și beneficiile imunizarii anti-COVID. Doctorul Catalin Apostolescu, primul medic din Romania care s-a vaccinat impotriva virusului SARS-CoV-2, era de garda la Institutul Matei Balș atunci cand a fost adus…

- Fostul ministru PSD al Agriculturii Petre Daea a declarat, pentru News.ro, ca este internat de trei zile la Spitalul Matei Bals, fiind confirmat cu COVID-19. Fostul ministru al Agriculturii Petre Daea a declarat, pentru News.ro, ca este internat de trei zile la Spitalul Matei Bals, fiind confirmat pozitiv…

- Alexandru Rafila, reprezentant al Romaniai la OMS și cel care a deschis lista PSD pentru Camera Deputaților in București, se afla in izolare, dupa ce soția sa a fost testata pozitiv cu noul coronavirus. ”Profesorul Rafila este in izolare. Ne-a anunțat ca un membru al familiei a fost testat pozitiv cu…

- Sotia lui Ioan Catalin Denciu, medicul ranit in timp ce incerca sa salveze pacienti din incendiul care a izbucnit la Sectia ATI a Spitalului Judetean Piatra Neamt, a declarat, intr-o inregistrare prezentata de Digi 24, ca sotul ei i-a spus ca este bine si ca ceilalti ardeau, scrie news.ro. Alina Denciu…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat duminica o noua stare de urgența intr-un efort de a reduce infecțiile cu coronavirus in creștere, impunand restricții locale pe timp de noapte și interzicand calatoriile intre regiuni in anumite cazuri, anunța Reuters. Starea de urgența va avea nevoie de aprobarea…