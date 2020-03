Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin o persoana a murit dupa ce o uzina chimica a explodat în Barcelona, relateaza Reuters, citând La Vanguardia. Imagini distribuite pe Twitter arata cum mașinile de pompieri se îndreapta catre uzina. #explosion #Barcelona factory. pic.twitter.com/6YE4woye0B—…

- Banca Centrala a Suediei (Riksbank) a anuntat luni ca unul din membrii Comitetului sau de politica monetara, Martin Floden - adjunctul guvernatorului - a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, transmite Reuters. El s-a simtit rau si a lucrat de acasa dupa ce a revenit dintr-o vacanta in nordul…

- Liderii statelor Uniunii Europene urmeaza sa aiba marti o videoconferinta pentru a analiza un raspuns coordonat al UE la criza cauzata de coronavirus, a anuntat luni presedintele Consiliului European, Charles Michel, transmite Reuters. ''In urma consultarilor, voi avea in scurt timp o videoconferinta…

- La Timișoara, a fost confirmat, miercuri, un al treilea caz de coronavirus. Este vorba despre un tanar de 16 ani, care a intrat in contact cu barbatul de 47 de ani, confirmat, tot miercuri, ca fiind infectat cu temuta maladie. Tanarul este nepotul acelui pacient.Primul caz de coronavirus de la Timișoara…

- Epidemia de coronavirus continua sa se extinda cu sute de cazuri noi care apar zilnic in Europa. In America, guvernatorul Californiei a declarat stare de urgența, dupa ce in stat s-a inregistrat primul deces.

- Noul coronavirus pare sa se raspandeasca acum mult mai rapid in afara Chinei decat in interiorul țarii, iar aeroporturile din țarile afectate au inceput sa scaneze termic pasagerii pentru a-i depista pe cei infectați, scrie Reuters, potrivit MEDIAFAX.Tedros Adhanom Ghebreyesus, șeful Organizației…

- Orasul chinez Wuhan, aflat in centrul epidemiei de coronavirus, a inchis primul dintre cele 16 spitale construite special si in mare graba pentru tratarea persoanelor infectate, dupa ce ultimii pacienti au fost externati, a anuntat luni postul national CCTV, citat de Reuters. Vestea inchiderii a coincis…

- Femeia de 38 de ani din Timisoara care a fost depistata pozitiv cu coronavirus, dupa o vizita in Italia, si care a fost internata la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes” a intrat in contact cu parintii sai, care locuiesc la Lugoj, si cu patru prieteni din Timisoara, cu totii urmand sa fie…