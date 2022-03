Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Liviu Teodorescu a lansat piesa „Mi-am pierdut rabdarea”, fanii au așteptat cu nerabdare lansarea oficiala a acestui track cu beat uptempo și, al carui titlu, definește starea de spirit a oamenilor din ultimii doi ani. Single-ul este disponibil pe toate platformele de streaming, iar astazi,…

- Artista cu voce divina și maestra transformarilor de look exotic revine in atenția fanilor sai cu o noua provocare. De aceasta data Aura B lanseaza videoclipul piesei “Me Gusta“, o poveste speciala in ritm de dans cu imagini senzaționale și coregrafii speciale realizate de un cuplu de dansatori extraordinari.…

- YouBeat a inceput luna martie in forța și a lansat remixul piesei ”No Roots”, impreuna cu Gabriela Lazar. Aceasta nu este prima colaborare marca YouBeat, tocmai pentru ca am vazut ca și celelalte ți-au placut. Așadar, ce mai aștepți? Asculta ”No Roots” și spune-ne cum ți se pare! Acum e vremea perfecta…

- In ultima perioada Ralflo a lucrat din greu atat ca și compozitor cat și ca interpret, iar acum a venut randul lui sa-și lanseze o noua piesa solo. Este vorba de “O sa pot”, o poveste pe note in care solistul marturisește ca o ia de la capat in noi incercari muzicale. Dupa colaborarile cu Beatrice Dragnea…

- Știm ca iți era dor, așa ca iat-o! Noua piesa este aici! YouBeat lanseaza alaturi de Denize remix-ul piesei ”Bellyache”, unul dintre marile hit-uri interpretate de Billie Eilish. Producția este realizata de la 0 de catre You Beat, iar Denize și-a adus aportul prin interpretarea unica. Piesa este numai…

- Dupa ce ARTY și Griff Clawson au lansat „Those Eyes”, o piesa venita parca din alta dimensiune, MOTi ne aduce un remix cu o energie venita dintr-o alta lume. Daca piesa lui ARTY și Griff Clawson ne incalzea sufletele, acum MOTi vine sa ne incalzeasca trupurile. Remixul piesei „Those Eyes” o sa te…

- Așteptarea a luat sfarșit. Armin van Buuren a lansat videoclipul oficial al piesei „ No Fun“, realizata in colaborare cu The Stickmen Project. Daca piesa reușea sa te scoata din rutina, videoclipul vine și aduce energie suplimentara, totul cu ajutorul unor copii care ne fac sa uitam de tot ce avem de…

- Gașca de cinci adolescenți din trupa 6Teen in frunte cu Mellina au revenit in atenția fanilor cu o noua lansare. Tinerii au filmat videoclipul piesei “Melodia mea”, la care au lucrat cu Mellina, despre care puștii au numai cuvinte de lauda. Spre final de ianuarie iata ca membrii trupei 6Teen inființata…