Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei va evolua in grupa B, la Debrecem, la Campionatul European din 2024, cu reprezentativele Muntenegru, Cehia si Serbia, potrivit tragerii la sorti de astazi, de la Viena. Componenta grupelor turneului final al CE2024 este: grupa A – Suedia, Ungaria, Turcia, Macedonia de Nordgrupa B…

- Exista diferențe semnificative in ceea ce privește nivelul de educație al populației din diferite țari. Datele furnizate de Eurostat și citate de Adevarul.ro ofera o perspectiva asupra acestor disparitați educaționale, evidențiind variații semnificative in ponderea persoanelor cu studii superioare și…

- In 2023, 867 000 de tone de ciocolata și batoane de ciocolata au fost exportate de membrii UE in țari din afara UE (extra-UE), arata datele Eurostat. Acest lucru marcheaza o creștere de 2% fața de 2022 (852 000 de tone) și o creștere de 35% fața de 2013 (643 000 de tone). Principalii exportatori de…

- Statele Unite ale Americii dețin cea mai mare rezerva de aur din lume, aproape cat rezervele de aur ale urmatoarelor 3 țari din topul statelor cu cele mai mari rezerve: Germania, Italia și Franța. Topul e completat de Rusia, China și Elveția. Calculata pe cap de locuitor, rezervele de aur arata un cu…

- Romania se afla pe ultimele locuri in topurile europene in privința salariilor caștigate de mai multe categorii de specialiști. Asta in conditiile in care angajatii nostri muncesc mai mult decat cei din strainatate, iar viata e la fel de scumpa precum in Occident. Un medic roman caștiga aproximativ…

- Peste 700 de voluntari straini care lupta pe front de partea Ucrainei, printre care se numara cetațeni din Romania, Țarile de Jos, Noua Zeelanda, Norvegia și Polonia, au fost dați in urmarire de Rusia, a anunțat Comitetul rus de Investigații, potrivit agenției ruse de presa TASS.

- Senatorul PNL Alexandru Nazare a adus in atenția publicului o problema delicata care afecteaza economia Romaniei – exportul nejustificat de profituri practicat de unele companii multinaționale. Intr-o declarație recenta, el a evidențiat necesitatea reglementarii acestui fenomen pentru a proteja interesele…