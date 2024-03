Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70% dintre romani cred ca in Romania lucrurile se indreapta intr-o directie gresita, iar un procent similar considera ca lucrurile in lume se indreapta intr-o directie gresita, conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Peste o treime dintre romani spun ca viata lor este mai buna…

- Directia tarii 25.5% dintre romani cred ca in Romania lucrurile se indreapta intr-o directie buna (fata de 20.8% in 2022), in timp ce 70.1% sunt pesimisti in legatura cu viitorul tarii (fata de 74.5% in 2022). 4.3% reprezinta ponderea non-raspunsurilor (fata de 4.7% in 2022). Cred in proportii mai mari…

- Viața la bloc inseamna și amenzi pentru romanii care nu respecta programul de liniște. Astfel, locatarii care folosesc mașina de spalat se pot trezi cu sancțiuni care ajung și pana la circa 1.500 de lei. Nu este deloc simplu sa traiești la bloc in Romania, pentru ca oricand te poți alege cu ceva amenzi…

- FMI n-a venit cu mana goala in Romania, ci ne-a adus un „cadou”. Un mar otravit. Au sfatuit Guvernul sa introduca taxa pe carbon. Ce inseamna asta? Ca, de exemplu, revine taxa auto de mediu. Toti soferii ar putea achita un impozit pentru ca circula cu autoturisme care consuma benzina, motorina sau gaz…

- Șeful campaniei electorale PSD pentru alegerile europarlamentare, Mihai Tudose, a declarat marți, 2 ianuarie, intr-un interviu la Prima News, ca liderul PNL, Nicolae Ciuca, „nu-i din filmul asta” și nu este de fapt politician, pentru ca „o viata a facut altceva”.Intrebat daca ii place modul in care…

- Romanii se așteptau in proporție de 60% anul trecut ca anul imobiliar 2023 sa aduca scaderi de prețuri in categoria locuințelor de vanzare din Romania insa datele din acest an au aratat contrariul.

- Romania are cel mai prost sistem de sanatate din Uniunea Europeana, cu cei mai mulți oameni care mor de boli tratabile, cu una din cele mai mici speranțe de viața și cele mai mici cheltuieli cu sanatatea din UE. Romania are de departe cel mai prost sistem de sanatate din Uniunea Europeana, in condițiile…

- Reforma pensiilor propusa de actuala Coaliție aduce in discuții unul din indicatorii socio-demografici la care Romania e lanterna roșie a Europei: speranța de viața sanatoasa la 65 de ani. Practic, din momentul pensionarii, romanii mai pot spera la 4 ani de viața sanatoasa (atat barbații cat și femeile).…