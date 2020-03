Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a anuntat vineri suspendarea pentru peste o luna a zborurilor sale catre si din noua tari europene, printre care Franta si Germania, in cadrul masurilor de combatere a raspandirii noului coronavirus pe solul sau, informeaza AFP. Incepand de sambata la ora 05.00 GMT si pana pe 17 aprilie, nu vor…

- Cehia închide punctele de trecere a frontierelor cu Germania si Austria, în contextul raspândirii coronavirusului. Masura face parte dintr-o serie mai lunga, anuntata în cadrul starii de urgenta care va dura 30 de zile. Premierul Andrej Babis a explicat ca cetatenii…

- Copiii cu mamele plecate in strainatate inclusi in programele Organizatiei Salvati Copiii si-au scris dorul pe felicitari realizate cu ocazia zilei de 8 Martie. Scrisorile au ajuns la mamele care lucreaza in Italia, Germania, Austria, Spania, Marea Britanie, Danemarca, Finlanda, Franta si Olanda si…

- Romania a fost repartizata in Grupa 1 a Diviziei B a Ligii Natiunilor, alaturi de reprezentativele din Irlanda de Nord, Norvegia si Austria, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc, marti, la Amsterdam, potrivit news.ro.Componenta tuturor grupelor Ligii Natiunilor este urmatoarea:…

- Potrivit noului bilanț, pana vineri noul coronavirus a ucis 638 de persoane, iar alte 31.500 sunt infectate.Conform buletinului zilnic transmis de catre Comisia de Sanatate din provincia Hubei (China), care este epicentru epidemiei de coronavirus, vineri s-au raporat 69 de noi decese și 2.447 de infecții.Astfel,…

- Silverhand Romania organizeaza in Suceava interviuri de angajare in Europa. SILVERHAND este o agenție multinaționala de recrutare și consiliere in cariera cu sedii in Romania, Polonia, Ungaria, Slovacia si Bulgaria. Colaboram cu angajatori din Germania, Austria, Olanda, Islanda, Danemarca, Belgia,…

- Rainer Maria Rilke ramane unul dintre cei mai sensibili poeți care au scris in limba germana, unul dintre cei mai importanți ai secolului al XX-lea… Nascut in Praga (4 decembrie 1875), cetațean austriac pana la 42 de ani, petrecandu-și o mare parte din viața in Germania, Franța și Elveția, cu multe…