Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, in urmatoarele 24 de ore, ne așteapta vreme frumoasa și calda de toamna. Precum afirma specialiștii, timpul se incalzește ușor și, in intervalul menționat, nu se prevad precipitații. Vantul va sufla din nord slab la moderat. Noaptea minimele vor oscila…

- Pentru luni, 4 septembrie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozeaza cer noros in centrul și sudul Republicii Moldova, iar in nordul țarii averse cu descarcari electrice. Temperaturile se vor ridica pana la +28 de grade Celsius. In Nord se așteapta temperaturi de +23 de grade pe timp de…

- Pentru vineri, 1 septembrie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozeaza cer noros și pe alocuri precipitații. Temperaturile se vor ridica pana la +31 de grade Celsius. In Nordul Republicii Moldova se așteapta temperaturi de +26 de grade pe timp de zi. In Centru, termometrele vor indica +28…

- Vremea se va incalzi treptat, fiind mai cald de la o zi la alta. Nu se prevad precipitații, iar vantul va sufla din sectorul de nord cel mult moderat, informeaza Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Astfel, potrivit specialiștilor, prognoza este valabila pentru zilele de 12-14 august. Pe timp de noapte,…

- Sambata, 8 iulie, temperaturile vor urca pana la +27 grade. Noaptea va fi mai racoroasa, iar termometrele vor indica pana la +17 grade. Izolat vor cadea ploi insoțite de descarcari electrice. Vantul va sufla din sectorul de nord, de la slab la moderat, uneori mai agitat. La Nord, temperaturile maxime…

- Vineri, 16 iunie, temperaturile vor urca pana la +29 grade. Noaptea, temperaturile vor fi pozitive, termometrele indicand pana la +18 grade. De asemenea, vremea va fi la fel de calda, doar ca ziua crește instabilitatea atmosferica. Astfel, izolat, in jumatatea de nord a teritoriului, se prevad averse…

- Vineri, 16 iunie, temperaturile vor urca pana la +29 grade. Noaptea, temperaturile vor fi pozitive, termometrele indicand pana la +18 grade. De asemenea, vremea va fi la fel de calda, doar ca ziua crește instabilitatea atmosferica. Astfel, izolat, in jumatatea de nord a teritoriului, se prevad averse…

- Joi, 15 iunie, temperaturile vor urca pana la +29 grade. Noaptea, temperaturile vor fi pozitive, iar termometrele vor indica pana la +17 grade. Vremea se incalzește și nu se prevad precipitații. Vantul va sufla din nord-est, de la slab la moderat. La Nord, temperaturile maxime vor ajunge pana la +26…