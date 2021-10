Toamna a intrat în vacanță Luni, atmosfera se menține insorita. Soarele rasare la ora 07:36. Peste noapte cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile vor lua valori negative. Dimineața se va instala ceața și va bruma in zonele de deal. In cursul zilei soarele va inveseli cerul albastru și spre amiaza va incalzi atmosfera devenind placuta. Astrul va apune la ora 18:28. Valorile termice minime se vor incadra intre 4 și 0 grade, iar maxima zilei va urca in jurul valorii de 13 grade. Temperaturile nocturne vor scadea treptat. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vantul va sufla slab si moderat, cu usoare intensificari pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor incadra intre 10 si 18 grade. Dimineata, pe arii relativ restranse, in zonele joase va fi ceata.In București, vremea va fi apropiata de normal sub aspect termic. Cerul va fi variabil, cu unele innorari…

- Astazi, vremea va fi vantoasa si desi valorile termice vor creste fata de intervalul precedent, va fi inca racoare in nord si in centru, iar dimineata in majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil, cu innorari si ploi temporare in nordul, centrul si estul tarii. Vantul va continua sa sufle tare la munte,…

- Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor incadra intre 22 si 32 de grade. Dimineata, in special in sud-est si in depresiuni, pe suprafete mici se va semnala ceata.In capitala, vremea va fi predominant frumoasa si calda pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla…

- Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor incadra intre 23 si 32 de grade, cele mai ridicate valori fiind in sudul Olteniei. Dimineata, indeosebi in nord-vestul si centrul teritoriului, pe arii restranse, se va semnala ceata.In capitala, vremea se va mentine frumoasa si calda. Cerul…

- Astazi, vremea va fi predominant frumoasa si se va incalzi usor in toate regiunile. Cerul va fi variabil la munte, precum si in nordul si nord-estul tarii si mai mult senin in rest. Vantul va sufla slab si moderat, cu usoare intensificari in zona montana inalta si in regiunile estice. Temperaturile…

- Astazi, valorile termice vor fi in crestere usoara, dar se vor mentine agreabile in majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil, cu unele innorari si izolat averse si descarcari electrice, la inceputul intervalului pe litoral, iar dupa-amiaza, cu o probabilitate mai mare la munte. Vantul va sufla slab…

- Vineri, vremea se racește, Soarele rasare la ora 06:15. In aceasta noapte cerul va fi mai mult noros cu șanse de ploaie spre sfarșitul intervalului. Izolat, dimineața in zonele depresionare e posibil sa apara ceața. Peste zi, norii vor imparții cerul cu soarele, iar temperaturile se vor situa sub…

- Joi, cerul va fi parțial noros. Soarele rasare la ora 06:05. Temperaturile nocturne și cele din primele ore ale dimineții vor depași 21 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar innorarile de furtuna vor fi prezente pana spre seara cand cerul va deveni mai mult senin. Vantul va bate slab…