- Ambasadorul SUA la Bucuresti Hans Klemm si atasatul FBI David Varner s-au intalnit marti cu procurorul sef interimar al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Anca Jurma, pe care au asigurat-o ca sprijinul ambasadei pentru DNA va continua, anunta reprezentanta diplomatica la Bucuresti. „Ambasadorul…

- Anca Jurma a preluat joi mandatul de procuror-sef interimar al DNA, in prezenta procurorului general Augustin Lazar. Ea a spus ca DNA are o raspundere majora, si anume combaterea coruptiei, astfel ca institutia trebuie sa ramana independenta si relevanta, mai ales in conditiile in care Romania inca…

- Augustin Lazar a decis delegarea magistratului Anca Jurma in funcția de procuror șef interimar al DNA. Anca Jurma a fost consilierul Laurei Codruța Kovesi, iar anterior procuror șef al Serviciului de cooperare internaționala și programe din cadrul Direcției Naționale Anticorupție."Ca urmare…