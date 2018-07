Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie a Ministerului Afacerilor Interne, condusa de secretarul de stat colonel Gheorghe Nucu Marin, participa in aceste zile la reuniunea informala a Consiliului Justitie si Afaceri Interne si la intalnirea ministrilor din Parteneriatul Estic, care se desfasoara la Innsbruck in perioada 11…

- "Cu toate ca dl Kos este presedintele Grupului de lucru pentru tranzactii comerciale internationale, domnia sa nu foloseste aceasta titulatura in cadrul interviului si nici nu indica faptul ca vorbeste in aceasta capacitate. Prin urmare, nu se poate prezuma faptul ca respectivul interviu a fost acordat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca pe data de 24 mai a inceput al doilea mandat de membru titulat al Comisiei de la Venetia. Anuntul vine chiar in perioada in care o delegatiei a Comisiei de la Venetia se afla in Romania pentru discutii pe tema legilor justitiei. "24 mai 2018 - am inceput…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a ajuns luni in jurul orei 07.00 la sediul instituției, unde urmeaza sa ajunga o delegație din partea Comisiei de la Veneția. La intrare, ministrul Justiției și-a exprimat convingerea ca președintele Klaus Iohannis va semna decretul de revocare a șefei DNA, Laura…

- O delegatie condusa de ministrul Tudorel Toader a participat la reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI), organizata la Luxemburg, a anuntat, marti, Ministerul Justitiei (MJ). Potrivit unui comunicat de presa postat pe site-ul MJ, acesta a fost ultimul Consiliu JAI organizat de Presedintia…

- Intr-o postare pe Facebook, fostul președinte Traian Basescu critica in termeni extrem de duri decizia CCR. Potrivit fostului șef al statului, hotararea Curții Constituționale pune justiția sub control politic. Traian Basescu, intr-o postare pe Facebook, critica in termeni extrem de duri hotararea data…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta, pe pagina sa de Facebook, o hotarare a Curtii Supreme din Danemarca privind faptul ca Romania poate fi inlaturata de pe lista tarilor cu probleme in domeniul drepturilor omului in legatura cu spatiile oferite detinutilor. Citește și: Dragnea LAUDA…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit joi cu Ana Maria Tudorache, reprezentanta Ligii Studentilor Romani din Strainatate (LSRS), una dintre temele discutiilor fiind atragerea in tara a tinerilor din diaspora. "In cadrul intalnirii, doamna Ana Maria Tudorache a prezentat o initiativa…