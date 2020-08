Stiri pe aceeasi tema

- Titu Bojin, candidatul ALDE pentru președinția Consiliului Județean Timiș, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Vom discuta despre planurile fostului șef al Administrației Bazinale de Apa Banat pentru județul Timiș, in cazul in care Titu…

- Primul talk show online din Timișoara, PRESSALERT LIVE, revine dupa o pauza neașteptata provocata de criza de coronavirus. ”Tot ce s-a intamplat incepand cu luna martie ne-a dat planurile peste cap. Am decis ca este momentul sa reluam dezbaterile de la PRESSALERT LIVE. S-au intamplat foarte multe lucruri…

- Invitat la TIFF, regizorul Cristi Puiu s-a pozitionat impotriva obligativitatii purtarii mastii sanitare in spatii deschise. „Respect distantarea sociala si port masca de fiecare data cand intru intr-un spatiu inchis”, a tinut sa precizeze regizorul, adaugand ca „exista un virus, dar tonul autoritatilor…

- Așa cum PRESSALERT.ro dezvaluia acum cateva zile, Titu Bojin, fost președinte al Consiliului Județean Timiș, a devenit membru al ALDE și va fi susținut la alegerile locale pentru o noua candidatura la Consiliul Județean Timiș. „Intotdeauna am fost un om de centru-stanga și știu ca ALDE, partid liberal…

- Partidul Mișcarea Populara – Filiala Argeș și-a stabilit și validat candidații pentru Primaria Pitești și Consiliul Județean Argeș. „Candidatul PMP pentru Primaria Pitești este domnul Danuț Dinu, care este și validat de vreo patru luni de Consiliul Național. Iar domnul Virgil Baciu (primarul comunei…

- Autoritațile județene au semnat, astazi, contractul pentru proiectarea și execuția noii maternitați care se va ridica langa Casa Austria din Timișoara. La evenimentul de semnare a documentelor au fost prezenți președintele CJ Timiș, Calin Dobra, directorul Spitalului Județean, Raul Patrașcu, Marius…

- Șeful CJ Timiș, Calin Dobra, a mers peste ministrii de la Transporturi și Interne, Lucian Bode și Marcel Vela, in timp ce aceștia susțineau o conferința de presa chiar in cladirea CJ Timiș. Calin Dobra e membru PSD Timiș și președinte al CJ insa nu a fost invitat la discuțiile care aveau pe ordinea…

- Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, a venit in sala la intalnirea de la Palatul Administrativ, unde participa ministrul de Interne Marcel Vela și ministrul Transporturilor Lucian Bode (PNL). Dobra (PSD) nu a stat la masa principala, ci la cea cu reprezentanții presei.