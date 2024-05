Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Sportiv Universitar (CSU) Targu Mureș organizeaza tabara polisportiva "Sports for Fun", eveniment la care sunt invitate sa participe toate unitațile de invațamant de nivel primar din județul Mureș. Potrivit informațiilor furnizate de catre Adina Salaoru, directorul CSU Targu Mureș, tabara este…

- „La capatul lumii” politica pare a fi facuta de femei. Trei candidate se lupta pentru funcția de primar. In afara lor, mai sunt și alți candidați care spera ca vor fi caștigatori in 9 iunie. Cum arata in sondaje candidații de la Baiuț? In perioada 14-15 mai, a fost realizat un sondaj de opinie efectuat…

- Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, candidatul acestei formațiuni politice la funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, a fost vineri la o intalnire electorala la Siret, alaturi de candidatul social-democraților la funcția de primar al acestui oraș, Dan Mihail Cost.Gheorghe ...

- ”Cristinel Burac va fi noul primar de la Șcheia, și nu o spun doar pentru ca am vazut sondajele, ci pentru ca am stat de vorba cu foarte mulți oameni care sunt total nemulțumiți de ritmul de dezvoltare al comunei”. Afirmația a fost facuta de deputatul PSD de Suceava, George Șoldan, candidat la președinția…

- In cursul zilei de vineri, 26 aprilie, Mark Endre și-a depus candidatura pentru un nou mandat de primar al municipiului Reghin la alegerile locale din 9 iunie 2024. „In 2020 am primit un vot de incredere din partea cetațenilor Reghinului. Totodata mi s-a dat posibilitatea ca primar sa pot demonstra…

- La alegerile locale de anul acesta, actualul primar (PSD) al comunei Gogoșu din Mehedinți care spera la un nou mandat, trebuie sa lupte in campanie cu soția sa. Femeia, cu care este in divorț, este susținuta de PNL.

- Centrul Cultural "Mihai Eminescu" din Targu Mureș va gazdui miercuri, 3 aprilie, de la ora 19.00, evenimentul de lansare a candidaturii fondatoarei companiei Materom, Rodica Baciu, la funcția de primar al municipiului Targu Mureș. "Stimați targumureșeni, va invit cordial, la lansarea festiva a candidaturii…

- Asociația Intreprinzatorilor Maramureș a confirmat angajamentul și dorința antreprenorilor regionali de a contribui la schimbare și inovare, in cadrul celui de-al doilea eveniment de informare privind oportunitațile de finanțare in parcurile de specializare inteligenta. Evenimentul, desfașurat in Baia…