Stiri pe aceeasi tema

- Titi Aur (61 de ani) a vorbit despre greșeala pe care șoferii romani o fac iarna și care poate afecta motorul mașinii. Fostul pilot de raliuri ii sfatuiește pe șoferi ca iarna sa nu mai stea minute intregi in parcare cu motorul pornit, așteptand ca acesta sa se incalzeasca. ...

- Exista multe greșeli care uzeaza mașinile, iar multe dintre ele sunt facute de aproape toți șoferii. Sezonul rece este o problema și in acest caz, caci este unul dintre factorii cei mai periculoși. Iata greșeala pe care aproape toți șoferii o fac atunci cand afara este frig. Sfaturile lui Titi Aur.

- Greseala uriasa a lui Ion Tiriac. Magnatul a fost extrem de sincer si a dat cartile pe fata intr-o problema sensibila.Ion Tiriac este al doilea cel mai bogat roman cu o avere absolut uluitoare. Aceasta depaseste doua miliarde de dolari. Vezi AICI greseala uluitoare pe care chiar Ion Tiriac…

- Situație tensionata in Vama Siret, unde in jur de 250 de șoferi de tir ucraineni au ramas blocați, in urma protestului fermierilor romani. Șoferii au protestat in centrul orașului Siret și vor sa negocieze direct cu fermierii ca sa-i lase sa plece acasa. Marți dupa-amiaza, șoferii ucraineni s-au strans…

- Greseala uriasa a lui Ion Tiriac! S-a aflat cum a pierdut un miliard de euro al doilea cel mai bogat roman.Ion Tiriac regreta si acum afacerea care i-a trecut prin mana. Putea sa isi mareasca semnificativ averea. Vezi AICI greseala uriasa comisa de Ion Tiriac, prin care a pierdut un miliard…

- Fostul campion de raliuri Titi Aur vorbește despre pericolul de pe șosele cand mașina intra in derapaj. Unii șoferi comit o greșeala uriașa in aceasta situație, facand ceea ce, de fapt, nu ar trebui sa faca niciodata.

- „Singurul lucru bun in astfel de situații este ca in general nu sunt accidente grave, cu mult raniți și cu mulți morți. De obicei sunt tamponari ușoare sau sunt tot felul de incidente, accidente, pentru ca viteza in general este mica in astfel de condiții.Partea proasta este ca avem foarte multe blocaje,…

- Folosirea incorecta a pedalei de ambreiaj in momentul franarii poate strica mașina mult mai repede. Iar fostul campion la automobilism, a constatat ca greșeala este des intalnita in Romania, potrivit soferidinromania.ro Titi Aur a mai avertizat ca doar atunci cand schimbam viteza apasam ambreiajul,…