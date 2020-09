Tiruri cu rachete din Fasia Gaza s-au soldat marti seara cu cel putin doi raniti in Israel in momentul in care la Washington statul evreu semna acorduri de normalizare a relatiilor cu doua state arabe, potrivit unor surse concordante, relateaza AFP. Potrivit armatei israeliene, doua rachete au fost lansate din Fasia Gaza spre Israel, dintre care una a fost interceptata de scutul antiracheta israelian. A doua racheta a cazut in orasul Ashdod, situat intre Fasia Gaza si Tel Aviv, potrivit serviciilor locale de salvare, care au vorbit despre cel putin doi raniti usor. Aceste tiruri au avut loc intr-un…