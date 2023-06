Stiri pe aceeasi tema

- Tamas Moreh este din ce in ce mai in forma Sportivul nostru a concurat la Grand Prix-ul european (al doilea turneu de clasament al sezonului) din Croația. „Vremea a fost deseori foarte vijelioasa, in principal din cauza locației terenului, care se afla langa coasta, dar a fost și foarte cald", a declarat…

- Competitia organizata de Federația Romana de Tir cu Arcul s-a desfașurat la Aninoasa in probele de arc olimpic/compound si barebow. A fost a doua competiție din sezonul outdoor 2023, iar clubul nostru a fost reprezentat de 4 sportivi, Ioana Cocan la categoria Arc Olimpic Feminin Seniori, Tamas Moreh…

- Clubul nostru a fost reprezentat de catre Tamas Moreh in lotul național la Cupa Europeana de tineret din Slovenia. Tanarul nostru sportiv a concurat la categoria de varsta U18, unde a participat in trei probe. In proba individuala calificarile s-au desfașurat intr-o zi ploioasa și nu prea calda, unde…

- Sportivii noștri au participat in acest weekend la Cupa Primaverii. Competiția a fost organizata de catre Federația Romana de Tir cu Arcul si s-a desfașurat pe stadionul Olimpia din București. A fost prima competiție din sezonul outdoor. Clubul a fost reprezentat de catre Cocan Ioana si Rachita Șerban.…

- In perioada 10-14 aprilie s-a desfasurat Olimpiada Nationala de Matematica. La Slobozia au concurat elevii claselor a V-a si a VII-a, la Cheile Gradiștei – Brasov clasele a VII-a si a VIII-a și la Craiova clasele IX- XII. Cei 22 de elevi care au reprezentat județul Maramureș au obținut rezultate deosebite:…

- Nationala masculina de hochei pe gheata a Romaniei a debutat cu stangul la Campionatul Mondial, Divizia I, Grupa A, de la Nottingham, din Marea Britanie, fiind invinsa, sambata, de selecționata Italiei cu scorul de 6-2. Tot sambata, Polonia a surclasat Lituania cu 7-0, iar Marea Britanie a trecut de…

- Tanarul component al lotului national de tir cu arcul, Tamas Moreh a participat la prima editie de Cupa Mondiala pentru seniori din acest an. Concursul a fost organizat in Antalya, Turcia, pe malul marii, unde conditiile au fost excelente. Soare, caldura, dar si din cand in cand cate o rafala de vant.…

- Aceasta a fost prima competiție internaționala pentru sportivul nostru in acest an. Tamas Moreh, aflat inca la categoria de varsta U18, a fost nemulțumit de performanța sa in competiția pentru seniori – dar concursul nu s-a desfașurat in condițiile obișnuite – la care i-a fost greu sa se adapteze –…