- Un autotren a ieșit de pe șosea și a cazut, marți seara, intr-o prapastie adanca din județul Mehedinți. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN 6, intre municipiul Orșova și Porțile de Fier I. In zona viaductului Padina din județul Mehedinți, un TIR inmatriculat…

- Un TIR a cazut, marti seara, de pe un viaduct situat pe DN 6, intre municipiul Orsova si Portile de Fier I, de la o inaltime de peste 50 de metri, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Șoferul a decedat.

