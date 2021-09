Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a suplimentat bugetul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) cu 56 milioane euro, prin instrumentul financiar european REACT-EU, care are scopul de a oferi asistența in vederea ameliorarii efectelor provocate de criza pandemica…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a aprobat cererea de finanțare a Casei Naționale de Asigurari de Sanatate prin care se vor deconta stimulentele la salarii acordate in acest an celor din sistemul de sanatate care s-au aflat in prima linie in lupta anti-COVID 19. Proiectul depus de CNAS…

- Testele PCR realizate in toate spitalele din Romania incepand de anul trecut vor fi decontate din fonduri europene, printr-o finantare de 200 de milioane de euro prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), a anuntat joi Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). …

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a lansat, astazi, o platforma online (oportunitati-ue.gov.ro), un punct unic de acces care integreaza informatii privind fonduri din mai multe surse de finantare (programele nationale, operationale, comunitare etc.), fiind atat interfata intre…

- ​Firmele din România vor putea accesa investiții de capital de risc, prin Planul Național de Redresare și Reziliența, care va debloca o serie de instrumente financiare odata cu aprobarea documentului la nivelul UE, în octombrie, a anunțat, vineri, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene,…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a efectuat plați catre beneficiari și a trimis spre decontare la Comisia Europeana o suma record de 1,083 miliarde euro in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021, pentru Programele Operaționale pe care le gestioneaza, din care 850 milioane euro au fost deja…

- Secretarul de stat din Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Roman a anuntat ca a semnat un proiect in valoare de peste 35 de milioane de lei pentru Spitalul Orasenesc Cisnadie, judetul Sibiu, pentru achizitionarea de echipamente medicale si de protectie, potrivit news.ro.…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene: Bacau – 191 proiecte, in valoare de peste 5,1 miliarde de lei, finantate din fonduri europene 2014-2020. ”Judetul Bacau a beneficiat, pana la data de 31 martie 2021, de 191 proiecte finantate din fonduri europene, in perioada de programare 2014-2020.…