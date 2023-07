Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 34 de ani a cerut ajutorul politistilor dupa ec a uitat intr un mijloc de transport in comun o borseta cu o suma foarte mare de bani. Potrivit unui comunicat al IPJ Arges, in ziua de 19 mai a.c., in jurul orei 12:00, politistii Sectiei 4 Politie Pitesti au fost sesizati de catre un barbat…

- Discrepanța mare inainte de FC Argeș - Petrolul, duel din ultima runda a play-out-ului. Partida e LIVE pe GSP.ro și in direct la TV pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 2 Din informațiile GSP, jucatorii Petrolului au promisa pentru acest joc o prima de 50.000 de euro la victorie. In plus,…

- Trimis in judecata pentru exhibiționism In ziua de 17 mai a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției 3 Poliție Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, privind savarșirea infracțiunii de ultraj contra…

- Sase perchezitii au avut loc, miercuri-dimineața, in Sibiu și Argeș, intr-un dosar cu un prejudiciu de aproximativ 800.000 de euro. 16 persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu pentru audieri,Perchezițiile au avut loc la domiciliile unor persoane banuite de delapidare,…

- La 500 de ani de atestare documentara, Primaria Albeștii de Argeș se poate mandri cu cel de-al patrulea proiect semnat pe fonduri europene in acest an. Un cadou frumos oferit de o administrație liberala de succes, pentru cei aproape șase mii de locuitori. Primarul localitații, Gabriel Popa, a reușit…

- O fetita de 10 luni a murit, sambata, intr-un accident rutier provocat de bunica sa, de 39 de ani. Tragedia s-a produs peste Prut, in judetul Arges.Masina condusa de bunica a iesit de pe drum, a cazut intr-un sant si a lovit un cap de pod.

- Accident deosebit de grav la Rucar. O femeie a murit Pe DN 73 Pitești – Brașov, la Rucar, a avut loc un accident rutier grav. Din verificarile preliminare, efectuate de catre polițiștii din cadrul Biroului Rutier Campulung, s-a stabilit ca, un barbat de 32 de ani, din Pitești, care conducea un autocamion…

- Abonamente de tip card, insoțite de cod QR, pentru parcarile de reședința din Pitești! Din data de 15.05.2023, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti va elibera abonamente tip card, insoțite de cod QR, pentru abonații locurilor de parcare de reședința din municipiul Pitești,…