- Case recent construite, dar goale. Nu exista o imagine mai buna a efectelor emigrației romanești, pe care Banca Mondiala le-a analizat intr-un raport proaspat publicat , scrie economistul șef al biroului de la București al Bancii Mondiale, Donato De Rosa. Daca va intrebați cine deține aceste case-fantoma,…

- Ilie Micolov a fost intr-o vreme unul dintre cei mai in voga cantareți din Romania, dar in ultimii ani din viața lui, artistul a locuit singur și bolnav intr-un apartament din București, in timp ce soția și fiica lui s-au aflat in Germania.

- Stanescu a argumentat ca nu trebuie sa fie mai multe persoane nevinovate in inchisoare, este de ajuns sa fie o singura persoana in asemenea situatie si lucrurile trebuie indreptate."Oamenii ne-au votat si pentru programul de guvernare dar si sa indreptam lucrurile in aceasta tara. Pentru…

- Paul Stanescu a participat, sambata, la Slatina, la Conferinta de alegeri a Tineretului Social-Democrat si a vorbit despre importanta perioadei urmatoare pentru „soarta Romaniei”. „E posibil din nou sa mergem la Bucuresti si v-as ruga sa mergem cat mai multi la Bucuresti, sa spunem ca nu conteaza…

- Noi proteste au fost anuntate sambata, pe Facebook. Manifestarea vine ca urmare a deciziei luate de presedintele PSD Liviu Dragnea, condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu, de a nu demisiona din functiile pe care le ocupa.

- DECLARATIE DE PRESA A PURTATORULUI DE CUVANT AL PNL, IONEL DANCA: FOLOSIREA FORTEI IMPOTRIVA MANIFESTATILOR PASNICI ESTE UN ABUZ SPECIFIC REGIMULUI AUTORITAR DRAGNEA - TARICEANU CARE TREBUI SA INCETEZE Alaturi de multi colegi liberali, am asistat aseara in Piata Victoriei din Bucuresti la scene de violenta…

- PSD a decis, ieri, sa organizeze in Piața Victoriei din București, sambata, de la ora 20.00, un miting „impotriva abuzurilor”, manifestație la care sunt așteptate „sute de mii de persoane” care „doresc sa traiasca intr-o tara libera”.

- Regionala CFR Timisoara a primit in urma cu aproximativ doua saptamani o solicitare din partea Consiliului Județean Hunedoara, condus de PSD-istul Mircea Bobora, de suplimentare a garniturilor de tren cu plecare din judetul Hunedoara spre Bucuresti, pentru mitingul anuntat sambata seara de social-democrati…