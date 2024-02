Cei 7 tineri care au fost implicați in scandalul din Tritenii de Jos, cand s-au batut in fața unui local public in data de 19 martie 2022, au fost trimiși in judecata, Judecatoria Turda constatand legalitatea sesizarii instanței . „Polițiștii au pus in aplicare 6 mandate de aducere pe numele a 6 tineri, respectiv 5 persoane majore cu varste cuprinse intre 18 și 20 de ani și un tanar de 16 ani, banuiți de savarșirea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice. In fapt, la data de 19 martie a.c., in jurul orei 22.45, in timp ce se aflau in fața unui local public din localitatea Tritenii…