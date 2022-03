Sambata, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla – Biroului de Investigații Criminale au reținut pentru 24 de ore doi barbați, de 34 și 19 ani, din municipiul Gherla, banuiți de savarșirea infracțiunii de talharie calificata. Din cercetari a reieșit faptul ca, la data de 18 martie, in jurul orei 19.20, aflandu-se pe strada Liviu Rebreanu, din municipiul Gherla, cei in cauza ar fi abordat doi tineri din miunicipiu, pe care i-ar fi deposedat de telefoanele mobile, prin folosirea unui obiect taietor-ințepator. Activitațile investigativ-operative demarate in cauza au condus la identificarea…