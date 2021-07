Mai mulți jucatori din cadrul clubului Petrolul vor merge, in perioada urmatoare, la echipele naționale. Astfel, intre 15 și 21 iulie este programata, la Mogoșoia și Buftea, o acțiune de formare pentru lotul național „U15”, la care au fost convocați și petroliștii Vladimir Badea, Eduard Enescu, Ștefan Damian și Mario Ionița. Cu toții sunt nascuți in 2007, primii trei fiind antrenați, la club, de catre Bebe Zahiu, in vreme ce Mario Ionița a facut parte din lotul echipei „U16” (antrenor Laurențiu Tureac), cea care, de curand, a ajuns pana in semifinalele Ligii Elitelor. Apoi, in intervalul 21-23…