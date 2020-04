Stiri pe aceeasi tema

- Inca 57 cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in patru judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a depașit 19.800, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, conform Mediafax.Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania…

- Un numar de 55 de cazuri noi de rujeola au fost inregistrate in Romania saptamana trecuta, iar numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 19.756, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile al Institutului National de Sanatate Publica, potrivit agerpres.ro. In perioada…

- In Romania, s-au inregistrat 55 de cazuri noi de rujeola saptamana trecuta, numarul total al imbolnavirilor ajungand la 19.756, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile al Institutului National de Sanatate Publica (INSP), citat de Agerpres. Din cele 19.756 de cazuri,…

- 80 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana la INSP, cele mai multe fiind in judetele Suceava, Satu Mare si Neamt. Astfel, numarul total al imbolnavirilor de rujeola a ajuns la 19.461, din care 64 de decese. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Inca 80 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in București și 10 judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la aproape 19.500, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania…

- Inca 53 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in cinci judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns a depașit 19.381, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana…

- Alte 69 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in 7 judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns a depașit 19.300, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, conform Mediafax.Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola…

- Inca 82 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in noua judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a depașit 19.000, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, conform Mediafax.Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in…