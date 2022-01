Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 1.420 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 3.672 teste, dintre care 1.526 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 794 cazuri. In Timis, 315 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 23 la ATI. De la inceputul…

- Danemarca a depasit pentru prima data de la inceputul pandemiei de coronavirus pragul de 30.000 de infectari raportate intr-o singura zi, au anuntat marti autoritatile sanitare din aceasta tara, relateaza DPA. In bilantul sau zilnic, Statens Serum Institut (SSI) din Danemarca a anuntat ca…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 352 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 3.344 teste, dintre care 1.590 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 193 de cazuri. In Timis, 187 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 20 la ATI. Numarul…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 68 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.061 de teste, dintre care 744 de teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 35 de cazuri. In Timis, 136 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 23 la ATI. In…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 76 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.870 de teste, dintre care 857 de teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 38 de cazuri. In Timis, 140 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 33 la ATI. In…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 92 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 2.309 teste, dintre care 1.038 de teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 51 de cazuri. In Timis, 134 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 27 la ATI. In…

- Astazi, 24 noiembrie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit informațiilor publicate de autoritațile din sanatate: „Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 23798 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:21974…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 332 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate insa doar 757 de teste, dintre care 344 teste rapide. Rezulta astfel o rata de pozitivare de 44%. In Timisoara au fost confirmate 119 cazuri. In Timis, 504 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate…