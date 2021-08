Stiri pe aceeasi tema

- Solista timișoreanca Alexandra Cancel a lansat recent un single alaturi de membrii formației Raven’s Heart, piesa fiind un cover dupa hitul „Disfruto”, interpretata in original de Carla Morrison. „Aceasta melodie s-a nascut intr-un mod cat se poate de firesc. Auzeam aproape zilnic o piesa la radio in…

- Noua piesa a lui Conan Gray este pentru cei care nu au simtit niciodata cum este sa fii indragostit. Artistul spune, ca el nu a fost niciodata la o intalnire si ca mereu a privit, cum cuplurile stau la terase si isi soptesc lucruri dragute. Conan iubeste sa vada oameni, ce traiesc in propria lor lume.…

- Trupa Vama susține primul concert cu public din acest an, joi, 29 iulie, la Arene Romane din București, și celebreaza astfel revenirea la normalitate. Formația va canta live, timp de doua ore, in fața fanilor. Este primul concert live Vama susținut in fața unui public atat de numeros, aflat in fața…

- Trupa de teatru REDOUTE prezinta in premiera, spectacolul de teatru BALKANEXPRES in 2 iulie, de la ora 19.30 la Centrul Cultural Reduta. BALKANEXPRES este o adaptare dupa o piesa de teatru cunoscuta din dramaturgia universala și regizata de actorul Marius Cisar, intr-o viziune originala și moderna,…

- Trupa timișoreana de rock alternativ The Case revine in fața melomanilor cu un single nou, „Devil“. Formația si-a facut debutul in primavara anului 2012. Doi ani mai tarziu, muzicienii au lansat un material discografic care cuprinde sase piese, fiecare avand un mesaj diferit. Inca din primii ani de…

- Brother Leo s-a lansat in muzica cu single-ul„ Strangers On An Island “, un banger produs de legenda britanica a muzicii dance, Fatboy Slim. De atunci a lucrat cu unii dintre cei mai mari compozitori și producatori de pe tot globul. Music Week l-a desemnat ca „New Wave” in 2020, descriindu-l ca fiind…

- Trupa timișoreana The Other You a lansat videoclipul piesei Summer Rain, o compoziție care se vrea a fi un apel la bucurie, optimism și buna dispoziție. „Candva prin vara anului 2019 am ieșit in natura pentru a ne bucura de un weekend de compus. In timp ce eram acolo, vremea s-a stricat dintr-o data…

- LocoDJ, artistul timișorean cunoscut amatorilor de dance music grație colaborarilor sale cu Alex Mica sau Geo Da Silva, a lansat un nou single care reprezinta o premiera in activitatea sa. In piesa numita „Intreaba lumea de noi”, realizata alaturi de Emanuela Oancea, artistul apare cu propria voce intr-o…