- Centrele rezidențiale pentru persoane varstnice, cele pentru persoane adulte cu dizabilitați, cele destinate copiilor, adaposturile de noapte, centrele pentru victimele violenței și familie și centrele medico-sociale sunt verificate, de la inceputul acestei saptamani, de trei echipe de control ...

- In urma evenimentelor neplacute de langa București, cand in mai multe centre din județul Ilfov au fost gasiți peste 100 de batrani ținuți flamanzi și neingrijiți, Mihai Ritivoiu, prefectul de Timiș, a dispus controale ale unor echipe mixte in toate unitațile de acest fel din județ. Unul, cel pentru…

- Comunicat de presa – Prefectura Buzau - avand in vedere ordinul viceprim-ministrului, ministrul Afacerilor Interne, nr.101//07.07.2023 pentru dispunerea de masuri organizatorice și de coordoare pentru eficientizarea acțiunilor de control la centrele rezidențiale destinate persoanelor varstnice, centrele…

- Prefectul Mihai Ritivoiu a anuntat demararea, in aceasta dimineata, a unor controale in toate centrele pentru persoane varstnice, pentru copii și pentru persoane cu handicap. Inclusiv Ritivoiu va participa la o parte din controale. La o saptamana de la dezvaluirile privind conditiile inumane din mai…

- ABUZURI… Situația de la azilele din Ilfov, unde procurorii au identificat grupari infracționale organizate, care exploatau și maltratau persoane varstnice și cu dizabilitați, i-a facut pe cei din Guvernul Romaniei sa ia atitudine. Premierul Marcel Ciolacu a cerut controale in toate centrele de ingrijire…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, duminica, demararea unor controale urgente in toate centrele pentru copii, persoane varstnice si persoane cu dizabilitati. „In primul rand, toate centrele pentru copii, persoane varstnice si persoane cu dizabilitati, de stat sau private, trebuie verificate si reanalizate…

- Prefectul Radu Roca a participat astazi la videoconferința convocata de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale pentru demararea acțiunilor de verificare la centrele rezidențiale pentru varstnici, persoane cu dizabilitați sau copii. Incepand de maine, 10 iulie și…

- VIDEO: Premierul Ciolacu anunța controale urgente in toate centrele pentru copii, persoane varstnice si persoane cu dizabilitati Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, duminica, demararea unor controale urgente in toate centrele pentru copii, persoane varstnice si persoane cu dizabilitati. „Vreau sa fiu…