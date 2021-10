Stiri pe aceeasi tema

- Percheziții ale polițiștilor, in Timiș și Arad. Oamenii legii au descins la adresele a trei barbați banuiți de amenințare, șantaj, harțuire, violare de domiciliu și violare a vieții private. Suspecții au urmarit o timișoreanca de 30 de ani, fosta iubita a unuia dintre ei.

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Timișoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara, au efectuat, azi, cinci percheziții domiciliare, in județele Timiș și Arad. Aceste au au vizat destructurarea unei grupari infracționale organizate banuita de constituirea…

- Polițiștii și procurorii fac percheziții, marți dimineața, la mai multe locații din Timișoara și Ciacova, unde au gasit ascunși migranții afgani care incercau sa ajunga in Vestul Europei. Ajungeau sa plateasca pana la 2.000 de euro fiecare membrilor unei rețele de trafic de migranți. 27 de persoane…

- O arma de vanatoare de model TOZ-63, de calibrul 16x70 mm, un pistol de model „Ecol-special 99” și 14 cartușe de calibrul 16 au fost gasite in mașina unui tanar. Șoferul, inițial, nu a oprit mașina la somațiile oamenilor legii, intrucat existau banuieli ca acesta ar fi implicat in braconaj cinegetic.…

- Un șofer din Constanța a fost amenințat cu un cuțit, urmarit și lovit dupa ce ar fi atenționat un alt șofer ca se afla cu mașina pe contrasens. Polițiștii din orașul Constanța au fost sesizați, joi seara, de catre un barbat, ca in timp ce conducea pe bulevardul Mamaia, catre Delfinariu, a observat o…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Timișoara, impreuna cu procurorii DIICOT Timișoara, au efectuat ieri 14 percheziții domiciliare, in județele Timiș și Caraș-Severin, pentru destructurarea unei grupari infracționale organizate banuite de trafic de migrați, constituirea…