Stiri pe aceeasi tema

- Cupa Romaniei la rugby a fost cucerita de CSA Steaua Bucuresti, care a caștigat, sambata, finala cu Timisoara Saracens, scor 22-19 (13-9).Partida, disputata pe arena Noua din Brașov a fost decisa de punctele reușite de Diaconescu (un eseu), Vlaicu (cinci lovituri de penalitate și o transformare), respectiv…

- Rugby-ul romanesc pune la bataie primul trofeu in weekend. Timișoara Saracens, finalista sezonul trecut și Steaua, vicecampioana en-titre joaca cu trofeul Cupei Romaniei pe masa, joi, la ora 12, pe arena Noua din Brașov. Cele mai bune echipe din competiție s-au calificat in ultimul act fara sa cunoasca…

- Timisoara Saracens are sambata sansa sa puna capat unui an mai slab din punct de vedere sportiv. Cu o saptamana mai repede decat era stabilit initial, banatenii dau piept cu CSA Steaua, pe teren neutru, la Brasov, pentru trofeul Cupei Romaniei. Antrenorul Sosene Anesi poate miza pe toti elevii sai in…

- Programata initial pentru data de 7 decembrie, la Brasov, finala Cupei Romaniei dintre Timisoara si CSA Steaua se va disputa mai repede cu 7 zile. Federatia a mutat finala pe 30 noiembrie de frica ninsorilor ce ar putrea veni in decembrie. Anul trecut, FRR a programat ultimul act al competitiei dintre…

- Timisoara Saracens are sansa de a lupta pentru un nou trofeu dupa ce si-a castigat grupa din a doua competitie nationala. Banatenii s-au impus pe terenul celor de la Tomitanii Constanta cu un neverosimil 111-0! In finala Cupei „sarazinii” vor da piept cu CSA Steaua. Punctele „leilor” s-au impartit aproape…

- Echipele Timisoara Saracens si CSA Steaua Bucuresti se vor confrunta in finala Cupei Romaniei la rugby, editia 2019, dupa ultimele meciuri din faza grupelor disputate sambata. In Grupa A, banatenii aveau nevoie de o victorie la malul marii, contra celor de la ACS Tomitanii Constanta, pentru a incheia…

- Timisoara Saracens a remizat acasa cu Stiinta Baia Mare intr-un meci-cheie din grupa A a Cupei Romaniei. A fost un neverosimil 6-6 dupa ce la pauza banatenii aveau avantaj. Rezultatul final e oricum mai bun pentru gazde, care au prima sansa pentru obtinerea locului in ultimul act al competitiei. Ionel…

- Timisoara Saracens a suferit cel de-al doilea esec la rand in SuperLiga 2019-20. Dupa cel din derby-ul din Maramures, „leii” au fost depasiti in propriul fief de Steaua Bucuresti, scor 13-20. In urma acestui rezultat banatenii au pierdut sefia in clasament. Banatenii nu au inceput rau pe un „Dan Paltinisanu”…