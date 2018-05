Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara Saracens trebuie sa obțina primul succes din acest sezon cu CSM București daca vrea sa mai lupte pentru un nou titlu național. Banațenii vor avea și absențe notabile pe ”Arcul de Triumf”, dar se pot bucura de faptul ca ceea ce au tot cerut s-a indeplinit. Ambele semifinale vor fi arbitrate…

- Deținatoarea titlului a avut un sezon sub așteptari și va avea o misiunea mai dificla in acest an sa atinga finala SuperLigii. Timișoara Saracens a terminat sezonul regulat pe poziția a treia in urma rezultatelor din ultima runda și va disputa astfel semifinala, programata in manșa unica, pe terenul…

- Duminica, 29 aprilie, de la ora 15.30, echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta va sustine cel mai greu examen din acest sezon competitional, in sala „Dinamo” din Capitala: partida cu Dinamo, decisiva pentru accederea in faza semifinala a play-off-ului Ligii Nationale. In primul meci, disputat…

- Dupa „placajele” primite de la arbitri in meciul pierdut cu CSM si esecul dezamagitor din Continental Shield suferit in Germania, Timisoara Saracens, campioana tarii la zi, pare ca a dat semnul revenirii. Banatenii s-au impus clar in antepenultimul joc din sezonul regulat, contra celor de la Dinamo,…

- CSM Bucuresti a invins astazi formatia daneza Midtjylland cu scorul de 29-24 (13-12), in Sala Polivalenta ”Ioan Kunst-Ghermanescu” din Capitala, intr-un meci din grupa principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSMB a reusit o victorie clara, insa deloc facila, avand in vedere ca in min. 48…

- Formațiile masculine de volei și baschet de la clubul SCM Craiova vor evolua in acest weekend in București. Dupa o pauza destul de lunga, de mai bine de o luna, Liga Naționala de baschet se reia cu etapa a 18-a, ...

- Handbalistele Oana Manea, Paula Ungureanu, Jelena Grubisici, Majda Mehmedovici si Iulia Curea si-au prelungit contractele cu campioana CSM Bucuresti, potrivit anuntului de luni seara al clubului din Capitala. Capitanul echipei, Oana Manea, si-a prelungit contractul pe inca un sezon, al saselea in…