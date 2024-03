Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravita are parte, la finalul acestei saptamani, de cea mai lunga deplasare de pana acum din actuala ediție a Ligii a II-a. In cadrul etapei a 17-a, echipa banateana va juca pe terenul echipei Ceahlaul Piatra Neamț. Meciul e programat sambata, la ora 11.00, pe stadionul „Ceahlaul”. Dumbravita…

- Rapid a invins-o cu 4-1 pe UTA Arad, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 28-a a Ligii 1, și s-a apropiat la șapte puncte de liderul FCSB. Fara „petrecareții” Albu și Borza, neincluși in lot dupa „escapada” in club, și Kait, Emmers și Onea, accidentați, Rapid a inceput meciul cu UTA lui Mircea…

- Campioana en titre Farul Constanta a fost invinsa fara drept de apel, pe teren propriu, de „codașa” Ligii 1, Dinamo, cu scorul de 2-0, in epilogul etapei a 25-a. Dupa ce etapa trecuta o incurcase in deplasare pe FCSB, scor 1-1, Farul s-a vazut depașita la Ovidiu de ultima clasata. Dinamo a deschis scorul…

- Urban Titu este una dintre cele mai in forma echipe din Liga a 4-a dambovițeana in perioada de pregatire a iernii. Dupa ce a susținut doua teste de verificare, saptamana trecuta, liderul campionatului dambovițean se pregatește de efectuarea unui cantonament centralizat. In perioada 1-4 februarie, fotbaliștii…

- A venit și ziua in care sportivii de la CSM Targu Mureș au adus un zambet pe fețele antrenorilor și ale suporterilor dupa ce au adus prima victorie la futsal. Dupa o prima jumatate de campionat in care tinerii sportivi doar au fost aproape de rezultate pozitive, 16 ianuarie 2024 va fi inscrisa in istoria…

- Dinamo a a surclasat-o cu 2-0 pe FC Botoșani, in deplasare, și a pus astfel capat unei serii de 13 meciuri consecutive fara victorie in campionat. Acesta este primul succes cu croatul Zeljko Kopic pe banca tehnica a „cainilor”. In epilogul etapei a 20-a a Ligii 1, disputat pe terenul din Botoșani, Dinamo…

- FCU Craiova a invins-o pe FC Botosani cu scorul de 2-0, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 19-a a Ligii 1. Oltenii s-au impus la capatul unui meci fara istoric prin golurile marcate de elvetianul Leo Lacroix (minutul 20), din pasa lui Aurelian Chitu, si de argentinianul Juan Bauza (minutul 76),…

- FK Miercurea Ciuc a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-0, pe Gloria Buzau, intr-o partida din cea de-a 15-a etapa a Ligii a II-a de fotbal. Este cea de-a 6-a victorie obținuta de ciucani in actuala stagiune, aceștia mai avand 4 rezultate de egalitate și 5 infrangeri. Alte rezultate consemnate…