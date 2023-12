”Exista o eroare de executie care a fost facuta in faza initiala, de montare a liniei, problema nu este la stalpii de catenara sau la stalpii de sustinere a liniei, problema este la linia cale. Va trebui sa fie refacuta o parte din intersectie. Am avut discutii cu cei de la Porr. Marti vom face o sedinta extraordinara de Comisie de Circulatie si vom aproba o inchidere incepand cu ziua de miercuri, iar ei vor incepe sa refaca aceasta intersectie in intregime, de la fundatie inapoi, in asa fel incat sa ne asiguram ca la sfarsit avem o intersectie total functionala, unde se poate circula fara probleme…