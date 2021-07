Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal a Romaniei a inceput cu dreptul meciurile de la Jocurile Olimpice. Naționala lui Radoi a invins cu 1-0 pe Honduras și are șanse mari de calificare in faza urmatoare. Hondurienii și-au bagat mingea in poarta in finalul primei reprize, dupa un corner executat perfect de Andrei Ciobanu.…

- Romania a caștigat primul meci de la Jocurile Olimpice, 1-0 cu Honduras. Mirel Radoi, selecționerul „tricolorilor”, și-a laudat elevii la final. Toate detaliile despre Honduras - Romania 0-1, AICI!Gazeta va relata in direct din Japonia despre tot ce se intampla la Jocurile Olimpice. Avem 3 ziaristi…

- Romania a caștigat primul meci de la Jocurile Olimpice, 1-0 cu Honduras. Mihai Stoichița, directorul tehnic al FRF, a vorbit despre pragmatismul lui Mirel Radoi in jocul de debut la Tokyo. Toate detaliile despre Honduras - Romania 0-1, AICI!Gazeta va relata in direct din Japonia despre tot ce se intampla…

- Selecționata olimpica de fotbal a Romaniei a deschis scorul in meciul cu Honduras in minutul de prelungire al primei reprize. AICI, toate detaliile despre Honduras U23 - Romania U23 La capatul unei prime parți in care hondurienii au fost periculoși, testandu-l de cateva ori pe Aioani și semnanand panica…

- Mirel Radoi, antrenorul naționalei U23, considera ca România nu este favorita grupei de la Jocurile Olimpice. Selecționerul a vorbit și despre primul 11 și incertitudinile pe care le are înaintea partidei cu Honduras. România debuteaza, joi, de la ora 14.00, în Grupa…

- Mirel Radoi (40 de ani), antrenorul echipei naționale olimpice de fotbal a Romaniei, a susținut o conferința de presa inainte de primul meci din grupa, cu Honduras U23. Selecționerul s-a prezentat la evenimentul media alaturi de mijlocașul Marco Dulca, iar cei doi au raspuns intrebarilor adresate de…

- Nationala U23 va juca impotriva unei alte nationale calificate la Jocurile Olimpice. Astfel, jucatorii lui Mirel Radoi vor sustine doua meciuri-test pe 10 si 13 iulie la Mogosoaia, cu Arabia Saudita. Fiind inaintea turneului final, partidele nu vor fi transmise si se vor juca fara spectatori,…

- „Dezbaterea Zilei” de astazi: Ar trebui cluburile sa lase jucatorii sa participe la Jocurile Olimpice din aceasta vara? Romania este calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din aceasta vara, dar naționala condusa de Mirel Radoi poate fi vaduvita de cei mai buni jucatori. „Tricolorii” le vor intalni…