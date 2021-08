Timiş: Peste 80 de migranţi din spaţiul asiatic, depistaţi în Timişoara, în această săptămână Politistii de frontiera au depistat in Timisoara, in aceasta saptamana, 82 de cetateni din spatiul asiatic, care nu-si justificau prezenta in municipiu, cei care sunt solicitanti de azil in Romania urmand sa fie sprijiniti pentru a se intoarce in Centrele Regionale de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil din tara, unde sunt cazati si inregistrati.



Cetatenii straini din Afganistan, Iran, Irak si India, cu varste intre 17 ani si 45 de ani, depistati in Timisoara, au fost gasiti in cadrul misiunilor specifice de combatere a migratiei ilegale, in mai multe locatii din oras,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 82 de migranti din Afganistan, Irak, Iran si India au fost depistati de catre politistii de frontiara din Timisoara in ultima saptamana, transmite Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF).

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Lunga au depistat, in zona de competenta, doi cetateni din India care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, pe jos, pe la frontiera verde. Marți, in jurul orei 12.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- In doar o saptamana, 139 de migranti au fost adunati de pe strazile din Timisoara. „In perioada 26.07.2021 – 30.07.2021, politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara in cooperare cu politisti din cadrul Inspectoratul de Politie a Judetului Timis, Serviciului…

- Politistii de frontiera de la Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, in cooperare cu politistii si jandarmii, au depistat, de la inceputul saptamanii, in cadrul unor actiuni de prevenire a migratiei ilegale in municipiui Timisoara, 98 de cetateni afro-asiatici, care nu isi justificau…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Moravita au depistat, in urma unei actiuni pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale, 21 de cetateni din Bangladesh si Afganistan, care au incercat sa intre ilegal in Romania, fiind ajutati de doi cetateni romani. Politistii de frontiera…

- Politistii de frontiera au depistat, sambata și duminica, 36 de cetateni afro-asiatici, care nu isi justificau prezenta in zona.Politistii au desfasurat, in cele doua zile, actiuni pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale in zona de competenta.In cadrul verificarilor s-a stabilit faptul ca…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, intr un microbuz inmatriculat in Romania, douazeci de cetateni straini care au trecut ilegal frontiera in Romania din Republica Bulgaria.In data de 28.06.2021, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au declansat o actiune…

- Miigranti ilegali din Turcia si Afganistan depistati in judetul Timis Foto arhiva 14 migranti din Turcia și Afganistan, toți barbați, îngramadiți într-un autoturism, au fost depistați de polițiștii de frontiera din Timiș la un control de rutina pentru combaterea migrației ilegale, în…