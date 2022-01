Timiș: Adolescent înjunghiat în drum spre şcoală. A fost internat în stare stabilă Un adolescent de 17 ani a fost injunghiat, miercuri dimineata, in drum spre scoala, in zona Pietei 700 din Timisoara, in urma unei altercatii cu un alt baiat si cu o fata. Surse judiciare au declarat, pentru AGERPRES, ca “un baiat ar fi avut o altercatie cu un altul, iar o fata, probabil prietena unuia dintre ei, l-a injunghiat cu un obiect intepator pe celalalt, in zona pieptului. Victima a fost internata la spital, in stare stabila”. Politia si procurorii fac cercetari, urmand sa fie luate masurile legale care se impun. The post Timiș: Adolescent injunghiat in drum spre scoala. A fost internat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

