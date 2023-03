Senatul Romaniei are cont pe TikTok și ar putea deveni prima instituție ce va fi afectata in caz in care aplicația va fi interzisa in instituțiile publice. De asemenea, vor fi loviți și cațiva politicieni, precum Diana Șoșoaca, George Simion, Gabriela Firea, Filip Havarneanu, Laura Vicol. Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat, referitor la decizia Comisiei Europene de interzicere a TikTok pe toate dispozitivele electronice de serviciu ale personalului sau, ca aplicarea unei astfel de prevederi in Romania este analizata in aceste zile, impreuna cu toate…