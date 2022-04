Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai buni jucatori de teqball din lume sunt prezenti la Targu Mures, in perioada 29 aprilie – 1 mai, la cea de-a doua etapa a European Teqball Tour, cel mai important eveniment de acest gen organizat pana acum in Romania. Etapa de European Teqball Tour de la Tg. Mureș va avea la start 35 de echipe…

- Conducerea Gradinii Zoologice din Targu Mureș, Szantho Janos directorul general, Kopacz Andras, director adjunct impreuna cu primarul orașului, Soos Zoltan au susținut vineri 29 aprilie, de la ora 9:30 o conferința de presa in incinta Cladirii Verzi cu ocazia primirii noilor locuitori ai Gradinii Zoologice.…

- Gradina Zoologica din Targu Mureș a prezentat, vineri, in premiera, doi tigri albi bengalezi, Indira si Adelina, care au fost adusi in urma unui parteneriat cu o gradina zoologica din Ungaria. Este pentru prima data cand Gradina Zoologica are tigri albi bengalezi, alaturi de acestia, au mai fost adusi…

- O pista de biciclete dezafectata, pe tronsonul dintre Spitalul Nou și Platoul Cornești cu extindere pana la Gradina Zoologica, urmeaza sa fie reabilitata, a anunțat joi, 21 aprilie, Soos Zoltan, primarul municipiului Targu Mureș. "Ne așteptam ca lucrarile pentru reabilitarea acestui traseu dedicat cicliștilor…

- Cursanții Școlii Populare de Arte din Targu Mureș au inregistrat succese laudabile. 238 de lucrari ale copiilor și tinerilor din 25 de instituții de invațamant din Romania s-au inscris la prima ediție a Concursului Național de Arte Plastice ,,Familia regala a Romaniei prin ochi de copil". Dovedind talent…

- Dupa doi ani de activitate online din cauza pandemiei, a XI-a ediție a Marșului pentru viața s-a desfașurat in format fizic la Targu Mureș. Evenimentul, care se desfașoara in peste 140 de orașe din Romania și 170 de localitați din Republica Moldova, are drept scop schimbarea și imbunatațirea legilor…

- Elevii sunt gazduiți in caminul Universitații "Dimitrie Cantemir" din Targu Mureș, iar de luni ar fi trebuit sa se intoarca la școala. Ei vor invața insa din Romania, in sistem online, conectați la sistemul de invațamant din Ucraina. Inspectoratul școlar le va pune la dispoziție dispozitivele necesare…

- Primarul Chisinaului, Ion Ceban, a discutat, sambata, la Targu Mures, cu primarul Soos Zoltan, despre initierea relatiilor de infratire dintre cele doua municipii. Cei doi primari au discutat și despre posibilitatea de a construi in comun la Chisinau o gradinita-cresa dupa modelul si proiectul celor…